Így nézett ki a 18 éves Vasvári Vivien

A Feleségek luxuskivitelben sztárja, Vasvári Vivien az Instagram-sztorijaiban válaszolt a követői kérdéseire, és többek közt az is kiderült, hogy Ariana Fecsónak és nyulónak szólítja mostohaapját, Vasvári jelenlegi férfjét, Szegedei Ferencet, avagy Fecsót. De mellette megmutatott egy fotót is magáról többek között, amin 18 évesen pózol alsóneműben, amolyan érdekességként.

Ezen túl azt is elárulta, hogy férjével legtöbbször azért szoktak összekapni, mert az szerinte túl sokat jár bulizni. Ilyenkor néha hozzádob dolgokat, például karácsonyfát, vagy éppen egy bögrét.

Kiemelt kép: Instagram