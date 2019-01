Ha mindig is érdekelt, hányszor szexel naponta Nicki Minaj, eljött a te napod!

A rapper nemrég jött össze egy egészen balhés múlttal rendelkező férfivel, és azóta állítólag olyannyira dúl a szerelem, hogy már az esküvő is szóba jött. Sőt, már Nicki Minaj eredeti nevét is a nyakára tetováltatta pasija.

Most egy újabb részletet tudtunk meg a rapper magánéletéből, amit ráadásul ő maga árult el. Egy rajongója arról tweetelt, hogy Minaj esténként tuti hatszor szexel és csak nevet, amikor azt látja a követőitől, hogy csak felét tippelik. Ekkor érkezett Minaj, nevetős szmájlikkal hozzáfűzve:

Szóval mostmár ezt is tudjuk. Itt a kérdéses retweet, meg a kissé grafikusan megfogalmazott eredeti tweet, amire reagált.

3️⃣-4️⃣ on average.

6 is a bit much sis 😂 https://t.co/HQ465hafG6

