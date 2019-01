Rihanna csendben szakmát váltott és bugyiárus lett

Mi ugrik be Rihanna nevéről? Nagy valószínűséggel az, hogy egy énekesnő, akinek sorra jelennek meg az új albumai és videóklipjei. Na és akkor ezt most mindenki gyorsan felejtse el, mert ez már réges rég nem igaz.

Rihanna 2005-ben lett ismert Pon de Replay című számával, és még abban az évben meg is jelent Music of the Sun című albuma. Egy évre rá kiadott még egy albumot A Girl like Me címmel, 2007-ben a Good Girl Gone Bad-et, amit 2008-ban újra kiadott egy kis változtatással. 2009-ben ismét volt egy albuma, ahogy 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben is. Egy kisebb kihagyás után 2016-ban adta ki Anti című albumát, de ezt megelőzően is turnézott és énekelt együtt például Eminemmel.

2016 júniusa óta Rihanna viszont az égvilágon semmit nem csinált, aminek köze lenne a zenéhez.

Utolsó kislemeze jelent meg akkoriban,és még a viszonylag nagy hírverést kapott fourfiveseconds című száma, amit Paul McCartney-val és Kanye Westtel közösen csinált is közel négyéves lesz már idén. Mert hogy 2019 van, Rihanna pedig az évet nem egy új album bejelentésével kezdte, hanem sminkjeinek bővítésével.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon badgalriri (@badgalriri) által megosztott bejegyzés, Dec 21., 2018, időpont: 7:43 (PST időzóna szerint)

Rihanna egy ideje már tényleg csak sajátmárkás, Fenty név alatt futó sminkjeivel foglalkozik, Instagramján sem lehet mást látni, csak azt, hogy épp hány színárnyalatban kapható a legújabb alapozója, vagy hogy ajánlott-e kék rúzst magunkra kenni karácsonykor. Oké, nem mondok igazat, mert nem csak sminkeket, de bugyikat is reklámoz, hisz nem csak saját smink-, de saját fehérneműmárkája is van.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon badgalriri (@badgalriri) által megosztott bejegyzés, Dec 10., 2018, időpont: 2:38 (PST időzóna szerint)

Szóval aki a kétezres évek közepe óta esetleg egy világtól elzárt szigeten élt egy barlangban és csak 2017-2018 környékén mászott onnan elő, annak úgy tűnhet, hogy Rihanna csak egy celeb, aki rúzsokat és bugyikat reklámoz.

Pláne, mert 2019-et is azzal kezdte, hogy Twitterén megosztott egy reklámot, miszerint már 50 árnyalatban kapható a korrektora.

Ennek nyilván sokan örültek, mert tényleg nehéz megtalálni a megfelelő árnyalatú sminkeket, és más márkák ennek csak a töredékét kínálják. A legtöbben azonban mégsem tapsoltak a korrektoroknak. Másnak is feltűnt, hogy Rihanna nagyon rég nem foglalkozott már azokkal, akik nem a fehérneműi vagy rúzsai, hanem zenéje miatt szeretik őt, és kifogásolni kezdték, amiért az énekesnő az új évet nem egy készülő új album bejelentésével kezdte.

Pedig tavaly bejelentette – ha nem is hivatalosan, csak egy twitteres válaszban –, hogy 2019-ben új zenével jelentkezik.

Így voltak akik már január első napjaiban úgy érezték, hogy itt a világvége, amiért nem kaptak egy új videóklipet, vagy legalább egy lehetséges albumcímet.

Rihanna said we would be getting new music in 2019….it’s already a day into 2019 where the fuck is it already — Apollo🐉 (@Josuedearc) 2019. január 1.

Rihannát viszont láthatóan egyáltalán nem viseli meg a kialakult hiszti, sőt még trollkodik is saját rajongóival. Egy, az Instagram-sztorijai közé posztolt videóján például egy köteg pénzt a füléhez tartva csinál úgy, mintha nem hallana semmit, miközben azt olvashatjuk:

– Rihanna, hol az új album?

– Bocs, rossz a vétel.

Lmao Rihanna is the biggest troll of all time 😭 pic.twitter.com/1qG3ZOVmmd — 🍒 (@fentyy) 2018. december 29.

Kiemelt kép: Instagram/Badgalriri