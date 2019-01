Borat felesége olyan frizurát villantott, mintha a Playboy-villából szabadult volna

Isla Fisher a Szigeten is bulizott, amíg Budapesten volt

Isla Fisher színésznő, Sacha Baron Cohen felesége, merész külsővel vág neki 2019-nek, miután legújabb Insta-fotóján azt látjuk: vörös és göndör fürtjeit lecserélte, és szőke hajjal köszöntötte az újévet.

Ilyen volt:

Ilyen lett:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Go blonde in ‘19 or go home Isla Fisher (@islafisher) által megosztott bejegyzés, Dec 31., 2018, időpont: 10:55 (PST időzóna szerint)

Most majdnem úgy fest, mint aki a Playboy-villából jelentkezett volna be követőinek, de egy egész ügyes Shakira-hasonmást is felfedeztünk benne.

Kiemelt kép: Instagram.com/islafisher