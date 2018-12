Borat alkotója megpróbált leleplezni egy pedofil kört

Borat, Ali G, Brüno, és számtalan más karakter kitalálója és megformálója, Sacha Baron Cohen elárulta a Deadline-nak, hogy legutóbbi 7 epizódos Showtime dokuszériájában melyik volt az a jelenet, aminél meghúzták a határt és úgy döntöttek, inkább nem kerül adásba. A Who Is America?-ban, ahol mindenféle fiktív figura bőrébe bújva, elmaszkírozva vert át embereket, a gazdag olasz divatmogulnak, Gionak volt éppen álcázva a kérdéses jelenetnél, amivel már O.J. Simpsont is sikerült átvernie, többek között.

Egy puccos las vegasi szálloda portását faggatta éppen a Weinstein-botrányra reagáló szegmensben, arról faggatva, hogyan úszhatta meg a hírhedt producer eddig.

Az interjú során elárultam, hogy Gio molesztált egy 8 éves kisfiút. Ez extrém humor, de arra számítottunk, hogy a fickó erre elhagyja a szobát. Ehelyett ez a portás a szobában maradt, és a fickó elkezdett tanácsokat adni Gionak, hogyan úszhatja meg az ilyesmit.

A sokat látott Cohent is teljesen ledöbbentette a portás reakciója, aki egészen elképesztő dolgokat mondott.

Egy ponton elkezdtem a gyerek megöléséről beszélni, mire a portás azt mondta, hogy sajnálja, de ebben az országban nem lehet csak úgy megfullasztani egy gyereket. Aztán a végén adott kapcsolatot egy ügyvédhez, aki el tudja hallgattatni a fiút.

De itt még nem ért véget a meghökkentő események sorozata. Cohen Gioként elkezdett érdeklődni, esetleg tudna-e neki a portás fiatalkorú fiút szerezni, amire a portás elmondta, hogy össze tudja kötni valakivel, aki szerez neki gyereket.

Cohen elmondta, hogy annyir kiborította őket ez az eset, hogy gondolkodás nélkül átadták a felvételeket az FBI-nak bizonyítékként rögtön az eset után, viszont az FBI úgy döntött, hogy nem kezd el nyomozni a pedofil kör után, amihez a portásnak köze lehet.

A komikus elmondta, hogy sokat gondolkodtak rajta, hogy végül leadják-e, de végül ezzel indokolta, hogy inkább nem került adásba:

Túl durva és rettenetes volt. Újságírói szempontból lenyűgöző volt, de annyira extrém és sötét volt, hogy túlságosan kiborító lett volna a közönségnek.

Kiemelt kép: Showtime