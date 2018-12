Samuel L. Jackson mellényén van egy lista az összes filmjéről

Samuel L. Jackson, korunk egyik legfelismerhetőbb karakterszínésze, akit ennek ellenére indokolatlanul gyakran kevernek össze másokkal, pár napon belül betölti a 70. életévét, amire mi is csak egy hangos motherfuckerrel tudunk reagálni a színészlegenda hangján.

A Ponyvaregény, és felsorolhatatlanul sok klasszikus sztárja pedig úgy döntött, a jeles alkalomból készíttet magának egy öltönymellényt, aminek a hátán

szerepel az összes film, amiben szerepelt.

Teljesen praktikus, hisz ha valaki összefut vele a jövőben, de nem biztos benne, hogy ő szerepelt-e a Mátrixban, vagy Laurence Fishburne, elég csak a színész mögé kerülni, és átfutni a címeket a hátán.

Samuel L. Jackson wears custom vest that lists all the movies he’s been in. He celebrates his 70th birthday this month. pic.twitter.com/wEG53Gki8h

— MoorInfo (@MoorInformation) 2018. december 17.