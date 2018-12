Serena Williams szerint Meghan hercegné idegesítően kedves

Serena Williams már évek óta nagyon jóban van Meghan hercegnével, még 2010-ben ismerkedtek meg a SuperBowl alatt, amikor Meghan még Markle volt csak, és nem hercegné, aztán kis idővel később egy közös zászlós játékon jobban összemelegedtek, és ma is tartják a kapcsolatot. A People magazinnak elmondta, hogy mostanában terhességi tippekért keresi fel őt, mivel Williams már két gyerek anyja, de többnyire még így is több tanácsot kap, mint amennyit ad neki. Mint elmondta, az előkelőség nagyon kedves, de néha már-már idegesítő, hogy mennyire.

Megkérdem, hogy hogy van, mire azt monda, nem, hogy vagy te. Én meg mondom neki, hogy nagyon kedves, de tényleg érdekel, hogy vagy.

Williams szerint Meghan hercegné mindig is ilyen volt, de egészen furcsállja, hogy még a terhessége alatt is, viccesen néha le is torkollja.

Meghan, ne legyél már ennyire kedves, terhes vagy, nem kéne dolgozniuk már a hormonoknak? Miért vagy ilyen kedves?

Arról is beszélt, hogy a barátságukon nem változtatott az, hogy hozzáment Harry herceghez a Suits egykori sztárja.

Néhány éve már rendszeresen ott van mindig Wimbledonban, hogy támogasson. Most egy másik szerepben, de ugyanúgy támogat, a barátságunk teljesen ugyanolyan maradt.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images for DirecTV