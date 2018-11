Nicole Kidman elmondta, mit gondol arról, hogy a gyerekei szcientológusok

Az Oscar-díjas színésznő Tom Cruise-zal kötött házassága jól dokumentált, és dokumentumfilmekből az is kiderült, hogy volt férje kapcsolata a szcientológiával nagy szerepet játszott a válásban. Nem nézték jól a szcientológusok vezetői a kapcsolatot és próbálták az ausztrál sztárt is behúzni a szervezetbe, de nem lehetett, aztán aktívan próbálták elidegeníteni a gyerekeit tőle, aktívan az anyjuk ellen fordítva őket – ez az HBO Szcientológia, avagy a hit börtöne című dokumentumfilmből derült ki a szervezetből kilépő tagok vallomásaiból.

Nicole Kidman viszont eddig nem sokat beszélt erről, egészen idáig, a Buzzfeed vette észre, hogy Kidman Who magazinnak adott interjújában kérdezték, hogyan viszonyul gyerekei szcientológiájához. Meglepően nyitott a hozzáállása, bár saját bevallása szerint is titkolózó, ha a családjáról van szó, de úgy gondolja, a gyerekei elég felnőttek hozzá, hogy meghozzák a saját döntéseiket, ő pedig az anyjukként támogatja őket ebben, és továbbra is ugyanúgy szereti őket.

Mintapéldája vagyok a toleranciának és hiszek benne, hogy nem számít, mit tesz egy gyerek, tudnia kell, hogy ott vagyok neki, ha szeretere van szüksége.

Szerinte az a feladata, hogy szeresse a gyerekeit, és rossznak tartja, ha a gyerekek rosszul érzik magukat a döntéseik miatt a családjukban.