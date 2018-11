Károly herceg nem tölt elég időt az unokáival Vilmos herceg szerint

A BBC dokumentumfilmet készített a királyi családról Károly hercegre koncentrálva Prince, Son, and Heir: Charles at 70 címmel, amiben a fiai beszélnek róla és bár kifejezetten udvariasan fogalmaznak, de nem kímélik őt egyáltalán. Vilmos herceg arra panaszkodik benne – írja a Cosmopolitan – hogy Károly herceg nem tölt elég időt az unokáival, és nagyobb szükségük lenne rá. Mint mondta:

Nagyon jó lenne, ha több időt töltene velünk, és mondjuk tudna játszani az unokáival. Amikor itt van, az fantasztikus, de hatalmas szükségünk van rá.

Harry herceg is alátámasztotta, hogy Károly nem igazán tölt elég időt a családjával, ő arról beszélt, hogy apjuk munkamániás és jó lenne, ha lelassítana mostmár, hisz most lesz 70 éves. Elmondása szerint apjuk annyira a munkába temetkezik, hogy csak késő este eszik, majd munka közben a végkimerültségtől elalszik, valamelyik feljegyzésével az arcán gyakran. Nem lehetett könnyű gyerekkoruk, az biztos, Harry szerint gyerekkorukban is kevés időt töltöttek vele, annyit dolgozott:

Amikor gyerekek voltunk, egy rakás munkája volt. Ritkán jutottunk el az asztalához egyáltalán, csak hogy jó éjt kívánjunk neki.

Kiemelt kép: Joe Giddens – WPA Pool/Getty Images