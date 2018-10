Szívszaggató a hatéves kisfiú fotója, akinek senki sem ment a szülinapjára

Egy pizzériában ünnepelte hatodik születésnapját vasárnap délután az arizonai Tucsonban élő Teddy Mazzini. Azaz, hogy ünnepelte volna, de a 32 meghívottból egy sem ment el a partira, a kis Teddy így egyedül szomorkodott az asztalnál – írja az abc News.

Aztán egy helyi riporter megosztotta a néptelen asztal mellett ülő kisfiúról készült fotót, és kérte a követőitől, hogy aki teheti, küldjön egy kis ajándékot, vagy egy üdvözlőlapot a szomorú születésnaposnak.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend… and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ

— ABC15 Arizona (@abc15) 2018. október 22.