Egy hajszálon múlt, hogy Angelina Jolie most nem Will Smith-től válik

Az embert nemcsak a saját születésnapja tudja megrázni, hanem egy-egy hírességé is, mert ilyenkor lehet igazán rádöbbenni arra, hogy mennyire öregszünk. Az ugyanis több mint ijesztő, hogy Will Smith is 50 éves lett. Ötven év alatt egy átlagos, halandó emberrel is egészen sok izgalmas dolog történik, vagyis nem meglepő, hogy Will Smith eddigi életében is történt pár olyan, amiről érdemes megemlékezni. (És simán lehet, hogy a kalandok java még csak most jön!)

Will Smith 1968. szeptember 25-én született ifjabb Willard Carroll Smith néven.

Apja hűtőgépszerelő, anyja iskolai titkár volt. 13 éves volt, amikor szülei szétmentek, akik végül hivatalosan csak 2000-ben váltak el.

A középiskola után nem tanult tovább, mert rappelni akart.

1985-ben találkozott Jeffrey Townes szal, akivel DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince néven kezdtek el zenélni.

1989-re eljutottak odáig, hogy 1988-as számukért, a Parents Just Don't Understandért Grammy-díjat kaptak, ami már csak azért is érdekes, mert egészen addig nem volt a Grammy-n rap-kategória. 1991-es Summertime című számukért újabb Grammy-t kaptak.

A zenének köszönhetően Will Smith már húszéves kora előtt milliomos lett, a pénzt viszont egy kicst ész nélkül költötte, miközben adót sem fizetett nagyon. Emiatt 1990-ben gyakorlatilag csődbe ment.

Ugyanebben az évben találta meg őt az NBC a Kaliforniába jöttem című sorozat ötletével, ami nemcsak színészi karrierjét indította el, de gyakorlatilag az éhenhalástól is megmentette őt.

1991-ben ismerte meg első feleségét, Sheree Fletchert, akitől egy fia, Trey Smith született. 1995-ben váltak el, fia szerepel Smith 1998-as Just the Two of Us című számához készült klipben.

Sorozatának köszönhetően filmszerepekkel is megtalálták, de első komolyabb szerepét csak 1995-ben, a Bad boys – Mire jók a rosszfiúk? című filmben kapta meg, majd egy évvel később A függetlenség napjában.

Második feleségét 1990-ben, a Kaliforniába jöttem forgatásán ismerte meg, amikor Jada Pinkett Smith t Will Smith barátnőjének szerepére hallgatták meg. A szerepet végül nem ő kapta, de a kapcsolat megmaradt, ugyanis 1997-ben, két évvel Smith válása után összeházasodtak.

Második házasságából két gyereke született, a tinédzserkorukban kissé megnyomorított Jaden és Willow Smith.

Nemcsak Los Angelesben, de Stockholmban, Svédországban is van egy háza.

Sakkozik, de a Rubik kockát is ügyesen kirakja – ezt A boldogság nyomában című filmben is megmutatta.

Utóbbiért Oscarra is jelölték – mármint a filmért, nem a kocka kirakásáért –, de a díjat nem ő kapta.

2008-ban már messze volt 1990-es anyagi csődjétől: a Forbes listája szerint Hollywood legjobban kereső színésze volt abban az évben 80 millió dollárjával.

Jelenlegi vagyona a Forbes szerint 250 millió dollár, vagyis közel 70 milliárd forint.

Nem sokon múlt, hogy ő legyen Neo a Mátrixban, de helyette inkább a Vadiúj vadnyugat című filmet vállalta el.

Ugyanígy lecsúszott egy másik nagy filmről is, mert majdnem ő lett a Mr. és Mrs. Smith férfi főszereplője. Pedig ha azt elvállalta volna, simán lehet, hogy Brad Pitt helyett ő esik szerelembe Angelina Jolie-val a film forgatásán, és a színésznő most Pitt helyett vele balhézna a válás miatt.

Baptistaként nevelkedett, majd katolikus iskolába járt, de nem nevezi magát vallásos embernek. Egy ideig pletykálták róla, hogy szcientológus, és bár azt mondta róla, hogy nagyon sok dologgal egyetért, amivel a többi szcientológus, de nem az egyház tagja.

Teljesen véletlenül egyébként feleségével ott voltak a meghívottak közt a szcientológus Tom Cruise és Katie Holmes 2006-os esküvőjén.

