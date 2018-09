Tücsi gyereket vár

A műsorvezetőként, modellként és vloggerként is dolgozó Tücsi bejelentette, hogy válogatott jégkorongozó párjával, Sofron Istvánnal babát várnak. Már előre beharangozták, hogy életük legfontosabb bejelentése várható a YouTube-on, ezt most meg is tették.

Tücsi túl van a 12. héten, megvolt a nagy ultrahang is, a nemét még nem lehet tudni a babának. Nagyon izgult az első hetekben, most nagyon örül, hogy végre eljutottak idáig. A hormanjai is eléggé megőrültek az elmúlt hetekben, de megígérte, hogy nem csak babás dolgokról lesz szó a későbbiekben a csatornáján.

Kiemelt kép: Instagram