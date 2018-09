Kvíz: Ezek tényleg mind 2008-ban történtek?

2018 van, ami azt jelenti, hogy 2008 tíz évvel ezelőtt történt, ebből pedig az következik, hogy súlyosan gyorsan telik az idő, mert már rég nem ott tartunk, hogy tíz éve volt a 90-es évek. Inkább ott tartunk, hogy azok, akik a 90-es években születtek, 2008-ban már sztárok, de legalábbis ismertek voltak, mint például a majdnem dollármilliárdos Kylie Jenner, aki most lett 21 éves. Na de jöjjön a lényeg, egy kvíz, amiből kiderül, hogy mennyire van otthon a rettenetesen fontos celebes és popkulturális kérdéseket illetően, na meg azzal, hogy azok 2008-ban történtek, vagy sem.

<

Kiemelt kép: E!/Keeping up with the Kardashians