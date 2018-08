Jézus Krisztus Szupersztár: Justin Bieber celeblelkészekkel hirdeti az igét Hollywodban

Justin Biebert mostanában többet látni templomokban, mint a színpadon, az énekes az lett az amerikai pünkösdi-karizmatikus egyháznak, mint Tom Cruise a szcientológiának, vagy Madonna a kabbalának. Az olyan hollywoodi megatemplomok, mint például a Hillsong, vagy a Zoe Church sokat köszönhet Biebernek, az ő hatására ugyanis fiatal celebek, na meg a fiatal celebek fiatal rajongói kezdtek el járni a már említett templomokba, amiknek lelkészei már legalább akkora hírességnek számítanak, mint maga Bieber.

A 24 éves Justin Bieber július elején jegyezte el a 21 éves Hailey Baldwint, Instagramján egy közös kép mellé akkor a következőket írta:

Ígérem, hogy tisztelettel és becsülettel vezetem majd családunkat, és engedem, hogy Jézus a Szentléleken keresztül mutasson utat minden tettünk és döntésünk során. (…) Isten szó szerint tökéletesen időzített, mert a hetedik hónap hetedik napján jegyeztük el egymást, a hetes szám pedig a lelki tökéletességet jelenti, ez igaz, keressetek rá Google-ben!

Ausztrál import

Aki kicsit is nyomon követi Bieber életét, az tudja, hogy az énekes az elmúlt években rendszeresen feltűnt a pünkösdi-karizmatikus Hillsongban, aminek elődjét a 80-as években, Ausztráliában alapítottak, 2014-ben pedig a celeblelkész Carl Lentz hozta be azt az USA-ba. Lentz évekig volt Bieber mentora, az énekes gyakorlatilag minden vasárnapi istentiszteletén ott volt, de ezeken kívül is rengeteget lógott Lentzcel, akivel halomszámra posztolt közös szelfiket Instagramjára. A nagyon trendi szemüveget viselő Lentzen kívül viszont van még három másik celeblelkész is Hollywoodban: a szintén nagyon trendi szemüveget viselő Chad Veach, az ugyancsak trendi szemüveges Judah Smith, illetve az ifjabb Rich Wilkerson, aki szerencsére nem visel szemüveget, így őt legalább meg lehet különböztetni a többitől.

A közös bennük – már azon túl, hogy úgy istenítik őket, mint a rocksztárokat, Hollywoodban élnek és megmagyarázhatatlanul vonzódnak az arany színű, fémkeretes szemüvegekért – hogy mind a pünkösdi-karizmatikus egyház lekészei, és egyikük se szívesen mond véleményt az abortuszról vagy a melegházasság témájáról.

Egyedül Lentz beszélt kicsit is nyíltan a témában, amikor azt mondta, a homoszexualitás és az abortusz bűn, de templomában szívesen fogad minden bűnöst. A Hillsong ausztrál elődjének alapítója, Brian Houston egyébként azután rúgta ki a templom kórusvezetőjét, hogy az bejelentette, hogy meleg és összeházasodik egy másik férfival.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom magyar Wikipedia-oldala szerint ezen irányzat hittörekvései közé a következők tartoznak:

a Biblia tanításához való visszatérés,

a tiszta evangélium hirdetése,

a közösségi hitélet,

na meg az egyház anyagiasodásának visszafogása.

Azt, hogy utóbbi mennyire egyezik a mozgalom amerikai verziójával, nehéz megállapítani, amikor Carl Lentzet talpig Louis Vuittonban lehet látni, de valószínűleg ez is hozzásegíti templomát, a Hillsongot ahhoz, hogy szívesen járjanak oda a celebek.

Carl Lentz (@carllentz) által megosztott bejegyzés, Márc 28., 2017, időpont: 4:44 (PDT időzóna szerint)

De miért lett ilyen népszerű ez a mozgalom és egyház, ki ez a négy lelkész, és hogy jön ide Justin Bieber?

Carl Lentz

A New York-i Hillsong vezetője és lelkésze, háromgyerekes apa, 39 éves.

Carl Lentz (@carllentz) által megosztott bejegyzés, Márc 1., 2017, időpont: 6:41 (PST időzóna szerint)

A vasárnapi istentiszteletei gyakorlatilag keresztény pop-rock koncertekből állnak: az egyik ilyenen még Bieber exe, Selena Gomez fellépett egyszer, de az ő istentiszteleteire jár Kendall és Kylie Jenner is. Lentz gyakorlatilag tényleg mindent Biebernek köszönhet. 2014-ben, miután importálta Ausztráliából a Hillsongot, ő keresztelte meg az énekest, méghozzá Tyson Chandler NBA-játékos kádjában. A TMZ többször is Bieber második apjaként hivatkozott Lentzre, akivel aztán mégis megromlott a kapcsolat, méghozzá azután, hogy Bieber és Gomez szakítottak. A kettő közti összefüggés nem derült ki, de Lentz és Bieber már nem lógnak együtt, így valószínűleg nem is ő fogja összeadni az énekest és Baldwint. Helyette viszont lezavarhatja a szertartást a szintén Hillsongba járó Nick Jonas esküvőjén, aki nemrég jegyezte el Pryanka Choprát.

Chad Veach

Sokkal valószínűbb, hogy Bieber esküvőjét Chad Veach, a Los Angeles-i Zoe Church alapítója nyeri meg. Igaz, neki negyedannyi követője van Instagramon, mint Lentznek, de ez hamarosan meg fog változni, mert egyre többet látni Bieber társaságában a 38 éves, négygyerekes apát.

Chad Veach (@chadcveach) által megosztott bejegyzés, Júl 31., 2018, időpont: 9:50 (PDT időzóna szerint)

A Zoe Church gyülekezete először egy éjszakai klubban, a 1 Oak-ban ült össze – azon a helyen, ahol Kim Kardashian előszeretettel rendezi meg szülinapi buljait. Veach szintén zenés istentiszteleteket tart, a hívőket pedig Instagramon gyűjti be. Bieber menyassszonya, Hailey Baldwin már korábban is Veach gyülekezetébe tartozott, de az ő istentiszteleteire jár Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver lánya, Katherine Schwarzenegger, aki nemrég jött össze Chris Pratt-tel. Utóbbi kettőt először egyébként a Zoe Church előtt látták először csókolózni. Shwarzenegger fia, Patrick Schwarzenegger szintén járt már Veach templomában, de korábban Bieberrel rendszeresen látogatta a Hillsongot is.

Judah Smith

A harmadik, nagyon trendi, szemüveges celeblelkésznek két városban, Los Angelesben és Seattle-ben is van temploma, a Churchome.

Judah Smith (@judahsmith) által megosztott bejegyzés, Ápr 11., 2018, időpont: 9:36 (PDT időzóna szerint)

A 39 éves Judah Smithnek három gyereke van, és jóban van a már említett két másik celeblelkésszel is, sőt, ő mutatta be Biebert Lentznek és Veachnek. A Churchome elődjét Smith szülei alapították a 90-es években, abból 2013-ban kreált Los Angelesben egy olyan templomot feleségével együtt, ahova szívesen járnak már celebek is. Ha a házasság előtti szexben nem is, de az azutániban már nagyon is hisz Judah Smith, aki 2016-ban egyik szertartásán – amit amúgy az MTV közvetített – a következőt mondta:

Judah vagyok, és november 5-én volt 17 éve, hogy összeházasodtunk a feleségemmel. Szépen megünnepeltük az évfordulónkat és nagyon sokat szexeltünk. Chels és én már több mint kétezerszer voltunk együtt. Igazából számoltuk is. Ha már több mint kétezerszer szexeltél ugyanazzal az emberrel, akkor jó vagy. Csak úgy mondom.

Egyébként apró matekkel kideríthető, hogy átlagosan háromnaponta szexeltek az elmúlt közel két évtizedben.

Rich Wilkerson

Méghozzá az ifjabb, mert Wilkerson apját is így hívják és ő is lelkész, sőt, a nagyapja és dédapja is az volt.

Rich Wilkerson (@richwilkersonjr) által megosztott bejegyzés, Aug 7., 2018, időpont: 7:50 (PDT időzóna szerint)

Rich Wilkerson 34 éves, a többiekkel ellentétben csak egy gyereke van, illetve szemüveget sem hord. 2015-ben alapította Miamiban Vous Church néven templomát, ami egyfajta leágazása volt apja templomának, a Trinity Church-nek. Saját gyülekezetének összehozását még egy reality-ben is dokumentálták, ezt a lehetőséget pedig azután kapta meg, hogy többször lehetett Justin Bieber társaságában látni. De nem ő az egyetlen gigaceleb, aki miatt a hírességek is előszeretettel járnak templomába.

Wilkerson volt az, aki összeadta Kim Kardashiant és Kanye Westet 2014-ben.

Utóbbinak Wilkerson a lelki tanácsadója, plusz Kanye West volt az, aki a lelkész 2015-ben megjelent könyvének megtervezte borítóját. Míg a Jenner-lányok a Hillsongot preferálják, addig a Kardashianok inkább Wilkerson templomába járnak, így Kourtney Kardashian is, akiről évekkel ezelőtt pletykálták, hogy összekavart kicsit Bieberrel – csak hogy visszakanyarodjunk a sztori főszereplőjéhez, akinek varázslatos módon mindegyik celeblelkészhez van valami köze.

Rich Wilkerson (@richwilkersonjr) által megosztott bejegyzés, Júl 6., 2017, időpont: 1:00 (PDT időzóna szerint)

Mivel Madonna most lesz hatvan éves, vagyis a huszonéves korosztály egy része már azt se tudja, ki ő, plusz a kabbala is egy rég lejárt lemez, Tom Cruise-ról meg a szcientológiáról pedig inkább ne is beszéljünk, semmi fura nincs abban, hogy a fiatal, huszonéves korosztály talált magának egy új, trendi vallást, aminek arca egy szintén fiatal és trendi énekes.

Carl Lentz istentiszteletein minden vasárnap megjelenik nyolcezer ember.

És ezek csak azok, akik megtehetik, hogy elmenjenek oda, mert mondjuk közel laknak, vagy van pénzük úgy felöltözni, hogy ne nézze ki őket egyik celeb sem a templomól. A lelkésznek ugyanis 615 ezer követője van Instagramon, még úgy is, hogy Bieber és közte manapság már fagyos a levegő. Az új, nagyon fiatalos és trendi megaegyházakat pedig csak az utóbbi pár évben alapították, vagyis még bőven van idejük az egész világon úgy elterjedniük, hogy világszinten is divatosnak számítson vasárnaponként többezer emberrel együtt égnek emelt karokkal énekelni keresztény popdalokat. A kérdés már csak az, hogy mikor talál magának itthon a Felház egy olyan reklámarcot, mint Justin Bieber.

