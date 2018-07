Nick Jonas 2 hónap járás után eljegyezte barátnőjét

Nick Jonas mindössze 2 hónapnyi randizás után megkérte barátnője, Priyanka Chopra kezét. Ő pedig igent mondott. Ezzel a lépéssel beneveztek a szupergyors eljegyzések versenyére.

De még így sincsenek a fasorban sem, ugyanis Ariana Grande és Pete Davidson nagyjából egy hónap randizás után jegyezték el egymást, Justin Bieber és Hailey Baldwin pedig szintén alig pár hete melegítették újra a kapcsolatukat, amikor Bieber megkérte a lány kezét.

A 25 éves énekes akkor dobta be a nagy kérdést, amikor barátnője 36. születésnapját ünnepelték Londonban. Állítólag a New York-i Tiffany & Co. üzletben vásárolta a gyűrűt. Egyelőre egyikőjük sem kommentálta az eseményeket.

