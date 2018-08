Felmerülnek kérdések Khloé Kardashian szájduzzadási teóriáival kapcsolatban

Ha van olyan családi vonás, ami az összes Kardashian-Jenner nővéren szinte ugyanúgy néz ki, akkor az nem más, mint az ajkuk, amik – legyen szó akármelyikükről – minden esetben az átlagtól sokkal nagyobb.

Khloé Kardashiannak most mégis szája miatt kell magyarázkodnia közösségi oldalán, mivel a legtöbben úgy gondolják, hogy valóságshow-juk, a Keeping Up with the Kardashians – itthon K, mint Kardasian címen futott egy ideig – legutóbbi évadában a szokásosnál is nagyobb ajkakkal láthatjuk majd őt. A baj talán csak annyi, hogy a magyarázkodást olvasva azért felmerülnek kérdések ezzel a szájduzzadási teóriával kapcsolatban.

Végig terhes voltam az évad során. Néhány nőnél kialakul >> terhes ajak << és én egy vagyok közülük. Szóval az ajkam őrülten és masszívan nézett ki, amit – bízz bennem – tudok és utáltam. Egy csomó durva dolog történik a testeddel és az arcoddal még terhes vagy. Ezt nem tudod kontrollálni. A legtöbb embernek nem kell forgatnia a terhessége alatt, szóval nézd a show-t és légy kedves a növekvő testemmel és ajkaimmal

– írta Instagram-sztoriban Kardashian, aki amúgy április 12-én adott életet kislányának, aki szüleitől a True keresztnevet kapta.

(Kiemelt kép: Taylor Hill/Getty Images)