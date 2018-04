Megszületett Khloe Kardashian első gyereke

Kim Kardashian újabb testvére szült meg. Kylie Jenner után két és fél hónappal, Khloe Kardashian is világra hozta első gyermekét – tudta meg a TMZ.

A reality sztár még tavaly szeptemberben árulta el, hogy babát vát, egy hónapra rá pedig arról lehetett hallani, hogy a Kardashian-Jenner klántól szokatlan módon, kisfiúval bővül a család. Ezt azonban most sikerült felülírni, ugyanis Khloe kislánynak adott életet csütörtök hajnalban, ha hihetünk a legfrissebb híreknek.

A pici érkezését ugyanis még ne jelentették be hivatalosan, így egyelőre a baba nevéről sincsenek információk. Az amerikai bulvárlap úgy tudja, hogy a család nagyrésze jelen volt a szülésnél, ahogyan az apa is, Tristan Thompson. A friss szülők között azonban nem tudni, hogy mennyire feszült most a helyzet, miután Thompsonról a napokban kiderült, hogy több alkalommal is megcsalta várandós párját.

