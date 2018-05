Chrissy Teigen a legviccesebb celeb, pont.

Chrissy Teigen amerikai modell a Sports Illustrated magazinnak köszönhetően futott be 2010-ben, de a Vogue, Glamour, Cosmopolitan és Esquire magazinok címlapjain is szerepelt már. Többen ismerik viszont arról, hogy John Legend zenész felesége, és rettentő jó a humora.

Utóbbit közösségi média aktivitása bizonyítja legjobban: Twitterren a legtöbben nem modellkarrierje miatt követik, hiszen ezzel kapcsolatban szinte semmit nem posztol, hanem mert olyan, mint a hétköznapi nők egy nagy szelete: dolgozik, gyereket szül, süt, főz, a férjével veszekszik, mindennapi problémákkal küzd. Ráadásul mindezt humorral osztja meg követőivel, amitől nagyon emberivé és szerethetővé válik.

Bár gyakorlatilag az összes tweetjét és Instagram-posztját fel lehetne sorolni, jöjjön 10 pillanat, amikor úgy gondoltuk, hogy Chrissy Teigennél nincs jobb fej celeb.

via GIPHY

Most, hogy bejelentették a Google algoritmus hivatalos hangját, aki egyébként a férje, John Legend lesz, kiírta, hogy az élő Johnra nincs is többé szüksége már.

I don’t even need human John anymore https://t.co/qF885WtXdp — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. május 8.

Nem tudott részt venni a Met-gálán a terhessége miatt, viszont készülődős posztjával az este legjobb tartalmát produkálta így is.

Az idei Met-gálán szuper fontos volt számomra a csillogás, ugyanis valóban meg akartam testesíteni a Mennyei Testek tematikát. Azt hiszem, sikerült! Először is tegnap megmostam a hajam samponnal, majd úgy hagytam négy percig, amíg borotváltam a testrészeimet. Azután törölközőt használtam, hogy megszárítsam a hajam egészen a hajvégekig. Majd egy befőttes gumival rögzítettem a hajam copfba, de vigyáztam, hogy ne húzzam ki a végeit. Végül néhány szálat kihúztam a fülem és a nyakam körül. A teljes oktató videó holnap jön!

chrissy teigen (@chrissyteigen) által megosztott bejegyzés, Máj 7., 2018, időpont: 5:47 (PDT időzóna szerint)

Politikai témáktól sem marad távol, de ezt is finom humorral közelíti meg.

Úgy érzem, mintha az egész elnökség magáról az elnökről szólna. Ami nagyon furcsa. Olyan, mintha néznél egy tévéműsort arról, hogy írják a tévéműsort, vagy olvasnál egy könyvet, ami arról szól, hogy olvasod a könyvet. Van ennek így értelme? A fejemben igen.

I feel like this entire presidency is about the president himself. It’s very odd. Like watching a tv show where it’s just about them writing the tv show or reading a book that’s about reading the book. Does this make sense? This makes sense in my head. — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. május 5.

A terhesség furcsa dolgokat hoz ki belőle. Nemrég kitalálta, hogy el akar költözni egy évre, hogy sajtot készítsen. Majd tovább folytatta a gondolatmenetet, azt ecsetelve, hogy puszta kézzel akarja megfejni a tehenet, és látni, ahogy a tej megalszik és végül egy gyönyörű „angyallá” érik. Aztán rájön, hogy csak nagyon sóvárgott a sajt iránt, de evett sajtot, és megbánt mindent, amit írt.

I want to move away for a year to make cheese — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. május 5.

I want to learn everything there is to learn about cheese. I want to squeeze the milk out of a tit and touch curdles with my bare hands and see a wheel of cheese that I check on daily mature into a beautiful angel — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. május 5.

Ok turns out I was just craving cheese. I had some and I’m good now sorry about that — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. május 5.

Az olyan nem földi halandó anyákkal ellentétben, akik szülés után pár órával úgy jönnek ki a kórházból, mintha wellnessből érkeznének, kellő öniróniával ír arról, hogy milyen a terhesség valójában.

Fenébe, a terhes orrom óriási! Saját BMI értéke van, akkora. Hogyan lehet orra hízni? Hát ez frankó

damn my pregnancy nose is huge. my nose has its own bmi. how you gonna gain weight in your nose. this is fascinating — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. május 1.

Beleáll a vitákba és kitart a véleménye mellett. Például, hogy a férfiszandálok borzasztóan néznek ki, és szeretne meghalni, mikor a férje ilyet visel, akkor is, ha csak a strandon. Emiatt hetekig ostromálták Twitteren a követői, küldtek neki szép férfiszandálos képeket és felhívták a figyelmét az ápolt férfilábak fontosságára, de továbbra is állította, hogy felőle bárki viseljen szandált, attól még ő szeretne meghalni minden alkalommal, mikor John Legenden szandált lát.

Celeb létére fogalma sincs, hogy működik ez a paparazzi dolog, és mikor szembesült vele, igen elcsodálkozott.

Régebben azt hittem, hogy azok az emberek, akiket élelmiszerboltokban kaptak le a fotósok, nem is vásárolnak igazából dolgokat, hanem fizettek nekik azért, hogy úgy csináljanak, de kiderült, hogy a paparazzik tényleg bejönnek a boltba, és lefotózzák a kosarad legintimebb tartalmát, ez nevetséges.

chrissy teigen (@chrissyteigen) által megosztott bejegyzés, Febr 7., 2018, időpont: 4:29 (PST időzóna szerint)

Értékeli a férjét és bepillantást enged az életükbe, azt is megtudjuk, hogy mennyire szeretik egymást, de minden érzelgősség nélkül teszi ezt, úgy, hogy nem érezzük kínosan magunkat, amiért olyat látunk, ami nem ránk tartozik. Emellett modell létére enyhén szólva nem titkolja az ételek iránti rajongását.

John ökörfarok pörköltet készít rizzsel és borsóval, citrusos ráksalátát ananásszal és pirított kókuszt sült főzőbanánnal. Szent ég, valójában ő Jézus

John is currently making oxtail stew with rice and peas, citrus shrimp salad with pineapple & toasted coconut and fried plantains. Holy BLESSED he is jesus indeed 😍 — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. április 15.

Mindenkinek vannak hatalmas tévedései az életben, de Chrissy Teigen büszkén vállalja is őket. Férje a Jézus Krisztus Szupersztárban játszik, de kicsit félreértették egymást.

John azt mondta, lesznek ma leopárdok. De ezek leprások. Nem vagyok túl jó a Bibliában.

John said there would be leopards today. But it’s lepers. I uh, am not good with the Bible. — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. március 26.

Amikor valaki azt írta, hogy szeretne magyarázatot arra, amikor egy nő nem veszi fel a férje vezetéknevét, csak ennyit válaszolt:

Az, hogy a férjem maga sem veszi fel a saját vezetéknevét?

my husband didn’t even take his last name? https://t.co/BMo6OsgcVv — christine teigen (@chrissyteigen) 2018. március 22.

Kiemelt kép: Getty Images / Jamie McCarthy