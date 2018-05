Aviciire emlékeztek a Billboard zenei díjátadóján

Tegnap este rendezték a Billboard zenei díjátadóját Los Angelesben, ahol a gálán az április 20-án, 28 éves korában elhunyt Tim Berglingről, azaz művésznevén Aviciiről is megemlékeztek.

Az egyik díj átadása előtt a The Chainsmokers néven zenélő duó: Alex Pall és Andrew Taggart, illetve a hozzájuk csatlakozó énekesnő Halsey beszélt a tragikusan fiatalon elhunyt DJ-ről.

– mondták a The Chainsmokers tagjai, majd Halsey így folytatta:

Nothing but love for Avicii from @TheChainsmokers & @halsey as they present the #BBMAs for Top Hot 100 Song. 💞 pic.twitter.com/k89czVBrih

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 21, 2018