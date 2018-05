A brit királyi család elmúlt 100 évének esküvői ruhái

Harry herceg május 19-én feleségül veszi Meghan Markle-t, a világ egy része pedig már izgatottan várja, hogy milyen ruhában vonul majd oltár elé a hercegné. A brit királyi családok az elmúlt évtizedekben tartottak pár esküvőt, amik közül az egyik legnagyobb felhajtás Károly herceg és Diána hercegné esküvője körül volt, de a britek akkor is kicsit megőrültek, amikor 2011-ben Vilmos herceg és Katalin hercegné összeházasodott.

Mint az ő esetükben is, úgy most is csak az utolsó pillanatban tudhatjuk meg, hogy a menyasszony milyen ruhát visel majd – az eddigi tippek szerint a legesélyesebb tervezők a következők: Ralph&Russo, Burberry, Erdem, Stella McCartney, vagy Roland Mouret.

Meghan Markle egyébként eljegyzésén is Ralph&Russo-ruhát viselt, szóval már csak ezért is tartják esélyesnek, hogy az esküvőre is a tervezőpáros készíti a ruháját.

Na de nézzük, milyen esküvői ruhákat viseltek az elmúlt 100 évben a királyi családba született, illetve beházasodó nők.





Fotó: Getty Images Erzsébet királynő és Margit hercegnő anyja, az anyakirálynő, 1923-as esküvőjén, a kor divatjának megfelelő menyasszonyi ruhában







































Kiemelt kép: Anwar Hussein/Getty Images