Gombos Edina döntött, hogy visszatér-e a tévébe

A TV2 egykori műsorvezetője és férje 2015-ben döntöttek úgy, hogy elhagyják Magyarországot a napfényes Miamiért, ahová azóta sikerült is beilleszkedniük. Gombos Edina már az tavaly azt nyilatkozta, hogy családjával Amerikában marad, a zöldkártyát is megkapták.

Bizony, dönteni kellett, hogy hosszú távollét után újra munkába állok-e műsorvezetőként. Ez ugye mindannak a feladását jelentené, amit a kiköltözésünk óta elértünk itt, Floridában. Sokat töprengtem azon is, vajon képes lennék-e mindent onnan folytatni, ahol abbahagytam. Újra ugyanazt a a felpörgetett, stresszes életet élni, mint amikor élő műsort vezettem, és napi 10-12 órákat forgattam

– mondta a Story magazinnak Gombos, aki így sem unatkozik: üzletasszonyként szeretne helyt állni. Miközben a férje, Alberto egy nyugat-európai cég amerikai információs technológiai főnöke, közös családi vállalkozásba is fogtak.

Divatos, főleg olasz stílusú szemüvegkereteket adunk el itteni patikáknak

– mesélte a Story-nak Gombos Edina, aki arról is beszélt, hogy több szempontból is korszak kezdődött az életében, mivel a kisfia óvodás korú és ezzel együtt neki is hamarosan lejár a szülési szabadsága.

(Kiemelt kép: TV2)