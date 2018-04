Baukó Éva a vizeletével akarja bizonyítani, hogy nem ittasan vezetett műsort

Baukó Éva a Facebook-oldalán egy élő videóban ment neki FEM3-as műsorvezetőtársának, Berki Krisztiánnak.

A volt valóságshow-hős láthatóan nagyon feldúlt volt az élő bejelentkezésben, és azt állította, hogy Berki megfenyegette azzal, hogy kirúgatja a TV2-től, s úgy kiabált vele, hogy attól félt, megüti. A konfliktus oka Baukó szerint az volt, hogy többszöri kérése ellenére Berki alig hagyta szóhoz jutni a mai adásban.

Baukó Éva azt is felhozta, hogy míg Berki Krisztián “új barátnőjével haknizik”, állítólag a stúdióban mellette ülve rendszeresen használta a Tinder alkalmazást. Sőt, azt is állította, hogy januárban megkereste Évát és felajánlotta neki, hogy szexeljenek.

Baukó Éva videója kapcsán Berki Krisztián a TWN.hu-nak azt mondta, hogy Baukó azért volt jelen keveset az adásban, mert ittasan ment dolgozni és vállalhatatlanul viselkedett.

Amikor megkértek engem, hogy vezessek Baukó Évával műsort, bár voltak bennem kételyek, természetesen tiszteletben tartva a csatorna kérését elvállaltam. Ahogy a mai adásban viselkedett, egyszerre volt számomra ijesztő és kiábrándító, az egész stáb számára nyilvánvaló volt, hogy Baukó Éva illuminált állapotban állt a kamerák elé. Sőt, ezt már a műsor előtt a szerkesztőkkel együtt jeleztük a csatornának. Ezért a műsorban láthatták a nézők, hogy több blokkot is egyedül kellett vezetnem. Próbáltam őt megvédeni saját magától, és úgy végig vinni a műsort, hogy a nézők ebből ne vegyenek észre semmit. Sajnos Baukó Éva ezt nem tette lehetővé, már élő adás közben is nekem ugrott, majd ezt vállalhatatlan hangnemben a folyosón is folytatta. Természetesen a fél stáb szemtanúja volt a vitánknak, ahogy arról próbáltam meggyőzni, hogy ilyen állapotban nem állhat kamerák elé, nem hozhat ilyen helyzetbe, sem engem, sem a csatornát