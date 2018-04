A fiatal énekesnő Whitney Houston halálával viccelődött

A 21 éves új-zélandi énekesnő, Lorde nagyon mellélőtt legutóbbi Insta bejegyzésével. Állítólag csak nagyon örült, hogy végre van ideje venni egy forró fürdőt, amikor a fürdőkádról posztolt, de talán jobb lett volna, ha kétszer végiggondolja, mielőtt azt írja mellé:

Még a saját rajongói is nekiestek az ízléstelen poén miatt, amiért a 2012-ben fürdőkádjába fulladt Whitney Houston egyik legnépszerűbb dalából idézett.

This is disgusting idk how people find it funny. Whitney was a legend. she was amazing. she was a queen. she was a strong black woman. I like lorde but this is truly disgusting pic.twitter.com/B5cR3tolaU

— black female (@privsari) 2018. április 6.