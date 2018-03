Rihanna dalszövegéből egyetemi kampány lett

Nemrég egy washingtoni egyetemen botrány robbant ki amiatt, hogy az iskola támogatásából elsikkasztottak 1 millió dollárt az alkalmazottak. A felháborodott diákok Rihanna slágerét választották, ezt skandálva tüntetnek.

A Bitch better have my money dal szövegével állnak ki a diákok a sikkasztás ellen, amely nagyjából annyit jelent, hogy jobb, ha megadod a pénzem, ribanc.

Az énekesnőnek valószínűleg tetszik, hogy eredetileg teljesen már jelentéssel bíró slágert “harci indulónak” használják az egyetemisták, ugyanis saját Twitter-oldalán is megosztotta a videót, amin a diákok a szöveget kiabálva vonulnak.

