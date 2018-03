Szentendrén sétált Antonio Banderas

Mint korábban megírtuk, hosszabb ideig Budapesten tartózkodott Antonio Banderas, miután nálunk forgatta a NatGeo-féle Géniusz második évadát, amelyben ő alakítja Pablo Picassót.

A színészt több helyen is látták a városban, mások mellett egy szemüvegboltban is feltűnt. Mint kiderült, sok időt töltött Szentendrén is, hiszen a sorozat egy részét ott forgatták. A National Geographic Facebook-oldalán nemrég megosztottak néhány werkfotót is, amelyeken Banderas látható Szentendre utcáin sétálva, Picassóként.

ANTONIO BANDERAS SZENTENDRÉN – fotókiállítás a Géniusz:Picasso forgatásárólA National Geographic stábja hazánkban… Közzétette: National Geographic – 2018. március 26.

(Kiemelt kép: Getty Images/ Claude Medale)