Kulcsár Edina kezét végre megkérte a párja

A modell egy hete jelentette be, hogy babát vár, most pedig itt egy újabb nagy változás az életében: párja, Csuti megkérte a kezét, Kulcsár Edina pedig természetesen igent mondott. A Story magazinnak még egy fotót is küldtek a nagy pillanatról és a gyűrűről.

A lánykérés egyébként is időszerű volt már, hiszen a páros együtt képzeli el a jövőjét. Már zajlik közös otthonuk építkezése és a babaprojektet is egy éve igyekeztek megvalósítani, amikor végre megfogant gyermekük.

Boldogság! Eljegyezte szerelme Kulcsár Edinát, aki a Story olvasóival osztotta meg először az örömhírt. A műsorvezető és… Közzétette: Story – 2018. március 4.

