Ezt üzeni Heidi Klum azoknak, akik szerint már túl öreg a modellkedéshez

Heidi Klum a világ egyik legsikeresebb műsorvezetője, hiszen egyszerre három – Project Runway, America’s Got Talent és Germany’s Next Top Model – műsora is fut, közben pedig továbbra is a divattervezők kedvenc modelljei között tartják számon.

Utóbbi miatt sokan támadják, hiszen már 44 éves elmúlt, de Klum szerint a modellkedésnek nincs köze a korhoz, amit az Ellen DeGeneres Show vendégeként is kifejtett.

Néha az emberek azt mondják, „44 éves vagy, 45 lesz, miért nem adod át a stafétabotot valaki másnak?”. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy nagyon sok nő van, aki velem egyidős, ötvenes, hatvanas, hetvenes nők. Lejárati dátumunk van? Nem érezhetjük magunkat továbbra is szexinek? Én szexinek érzem magam és addig nem hagyom abba, amíg azt nem érzem, hogy már nem akarom csinálni

– hangzik el a szupermodelltől a beszélgetés során.

(Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/GettyImages)