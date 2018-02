Köztük van az Eurovíziós Dalfesztiválra kijutó magyar versenyző

A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivált Portugáliában rendezik, az első elődöntő időpontja május 8., a másodiké május 10., a döntő pedig május 12én lesz Lisszabonban. Idén is, mint minden évben, A Dal televíziós vetélkedő kereteiben választják ki, hogy ki képviselheti hazánkat a nemzetközi versenyen. Készítettünk egy összefoglalót, ha lemaradtál volna az elmúlt hetek történéseiről, de azért az Eurovízióra képbe kerülnél.

A fesztiválon 43 ország lesz jelen, hosszú idő után ez az első év, hogy senki nem mondta vissza a szereplést. A dalfesztivál hivatalos mottója idén az All Aboard! lett, mely magyarul az jelenti, hogy Beszállás!, vagy Mindenki a fedélzetre!. Idén első alkalommal fordul elő, hogy mind a négy műsorvezető nő lesz.

A Dal döntőjét február 24-én, szombaton este lehet követni élőben a Duna és Duna World csatornán, 8 versenyző jutott a döntőbe, közülük dől el, hogy ki utazik Portugáliába. A döntőbe jutott 8-ból a zsűri választja ki a négy legjobbnak ítélt dalt, majd erre a négy dalra szavazhat a közönség, vagyis a nézői szavazatok döntik el, ki nyeri meg a versenyt.

Lássuk, kik indulnak a győzelemért!

AWS – Viszlát nyár!

Az AWS egy alternatív rock–metal, post-hardcore stílust játszó zenekar, amit 2006 nyarán alapított Brucker Bence, Kökényes Dániel, Siklósi Örs és Veress Áron. A Dalban már egy jóval érettebb slágerrel indultak, mint amilyen zenét kamaszként játszottak, de a metálos hangszerelést megtartották.

Dánielfy Gergely – Azt mondtad

A Dal szervezői elég szűkszavúan nyilatkoznak a fiúról a honlapon, mindössze annyit tudunk meg róla, hogy szereti a kosárlabdát. Ez valószínűleg nem sokat tesz hozzá a zenéjéhez. A versenyen egy lírai hangulatú, gitáros-hegedűs, lassú számmal indult.

Heincz Gábor BIGA – Good Vibez

Biga nem először indul A Dalon, korábban is próbálkozott már, és bár ismert lett mint zenész, a versenyt akkor nem ő nyerte. Most újra elindult egy angol nyelvű, vidám dallal, ami tömény életigenlésről szól, és minden alkalommal bulihangulatot teremtett a zsűri és a közönség soraiban.

Horváth Tamás – Meggyfa

A fiatal énekes tavaly megnyerte a Sztárban sztárt, idén egy érdekes népdal-feldolgozással indul. Zenészcsaládból származik, tehetsége megkérdőjelezhetetlen. A választott dal stílusa megosztó, de a tavalyi győztesből kiindulva akár nyerhet is vele.

Király Viktor – Budapest Girl

Király Viktort valószínűleg senkinek nem kell bemutatnunk, ő lóg ki a mezőnyből leginkább olyan szempontból, hogy nem csak ismert, de elismert zenészként működik mióta 2008-ban megnyerte a Megasztárt. Egy rá jellemzően vidám, táncolható dallal indult, senki nem csodálkozna, ha ő győzne.

Leander Kills – Nem szól harang

Köteles Leander korábban is indult már A Dalban, akkor Keresztes Ildikónak írt szerzeményével. Most Leander Kills nevű bandájával állt színpadra, és egy igazi kemény, mégis érzelmes rockballadát mutattak be.

Süle Zsolt – Zöld a május

Süle 14 éves kora óta foglalkozik zenéléssel, több tehetségkutatón is indult, illetve zenekarokban is játszott, többek közt az LGT-vel is zenélt együtt. Igazán nem lett ismert, talán majd most, Zöld május című alternatív, lírai dalával.

yesyes – I let you run

Szabó Ádám és Katona Tamás A Dal egy korábbi forgatásán találkoztak, majd idénre kétfős formációt alakítottak, Szabó énekel, Katona pedig dobol. Profi produkciót állítottak színpadra, mégsem hiányzik belőle mindaz a tűz, amiért Szabó Tamást, a harmonikás fiút igazán megszerettük.

Kit kedvelnek?

A YouTube-lájkok és megtekintések alapján Király Viktor a legnépszerűbb, de mivel egyben a legismertebb is ő, ez nagyjából semmit nem jelent. Szabó Ádám és Hainz Gábor BIGA dalai alatt is rengeteg a lájk és a megtekintés. Megjósolni ebből semmit nem lehet, minden szombaton dől el, ahogy már írtuk is, a nézők szavazatai alapján.

Kiemelt képünkön Király Viktor beszél a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett Budapest Dal 2018 pályázat sajtótájékoztatóján a Thália Színház Mikroszínpadán 2018. január 30-án

Fotó: Balogh Zoltán / MTI