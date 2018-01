Sharon Stone hisztérikusan nevet, mikor a szexuális zaklatásról kérdezik

Nagyon hosszú ideig csak nevetett, Twitteren nagy sikere volt a jelenetnek, az alábbi felhasználjó azt írta, hogy egyszerűen nem bírja abbahagyni Stone nevetésének nézését, mikor arról kérdezik, hogy találkozott-e valaha szexuális zaklatással:

Cannot stop watching @sharonstone’s response to being asked whether she’s ever faced sexual harassment 🔥💯🔥 pic.twitter.com/MvFR3MIPU5

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 2018. január 15.