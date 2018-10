Az adóhatóság tovább szalámizza a Real Madridot

A vasárnapi El Clásico előtt van problémája a Real Madridnak bőven. Nem elég, hogy az elmúlt évek eredményességéhez képest belezuhantak a Mariana-árokba – 9 meccs, 4 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, 7. hely a tabellán –, még az adóhatóság is tovább szalámizza a csapatot.

Korábban Cristiano Ronaldóról, Marcelóról, Luka Modricról, James Rodríguezről és José Mourinhóról is kiderült, Realos korukban eltitkoltak jövedelmeket, így nem is fizetett megfelelő mennyiségű adót.

Egyes vélemények szerint Ronaldo nyári távozása mögött épp az áll, hogy nem állt ki mellette a Florentino Pérez klubelnök, holott az „adóoptimalizálás” ötlete és kivitelezése egyáltalán nem a játékos(ok) ötlete volt – ezt a klubnál intézményesített adócsalás, a hasonló módszer is bizonyítja –, de a balhét mégis velük vitetik el.

Az El Mundo most arról ír, hogy Gareth Bale is hibázott az első Real Madridnál töltött évében. 200 ezer eurónyi összeggel maradt adós, amelyre most kapott 100 ezer euró büntetést, továbbá 37 ezer euró kamat is sújtja. Így összesen 337 ezer eurót kell befizetnie a spanyol adóhatóságnak.

A vasárnapi El Clásicón biztosan nem lép pályára Lionel Messi, akinek eltört a karja, de a Plzen ellen megsérült Marcelo játéka sem biztos.