Lando Norris bakizott az utolsó körében, Oscar Piastrié a pole Dohában

Oscar Piastri nyerte szombat este a Forma-1-es Katari Nagydíj időmérő edzését.

A sprintfutamos brillírozásnak nyoma sem volt Cunoda Jukitól Q1-ben, de meglepetésre Lewis Hamilton az egy héttel korábbi futamhoz hasonlóan ezúttal sem tudott továbbjutni. Esteban Ocon, Lance Stroll és Franco Colapinto szintén nem ment tovább.

Max Verstappen villantott először komolyabb időt a második szakaszban, de végül mindkét McLaren megelőzte őt. A nagy csata végén Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto és Alexander Albon búcsúzott. Albon különösen bánhatja, hogy csak 15. lett, mert Carlos Sainz Jr. már a sprintben is pontszerző helyen zárt és az időmérőn is befért a legjobb tízbe.

Q3-ban aztán jött pár hiba, Charles Leclerc hatalmasat perdült egy gyors körében, de Sainz kocsija okozta a legnagyobb zűrt, mert a kereke felkapott egy matricát, a ragadós szemét pedig nem maradhatott a pályán. Rövid piros zászlós időszak következett, amely után három perc maradt száguldozni, ekkor Lando Norris, Piastri, George Russell és Verstappen volt a sorrend az első négy helyen.

We have a slight delay before the final Q3 runs as we wait for a bit of debris to be cleared from the track 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/OUQWNg8d1f — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

A végső rohamok elején Norris hibázott egyet és azonnal világossá vált, hogy nem tud javítani, nem is strapálta magát. Erre ráfaragott, mert Piastri elé ugrott az utolsó körével. Verstappen is javított, de csak Russellt tudta megelőzni, a többiek pedig nem szóltak bele az élmezőny harcába.