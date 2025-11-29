forma-1f1sportautósport
Unalomba fulladt a katari sprintfutam, de Piastri biztosan nem bánja

2025. 11. 29. 15:51
Egymás után harmadik éve nyert Katarban sprintfutamot Oscar Piastri a Forma-1-ben.

A szombati sprintverseny valószínűleg minden idők legunalmasabb futama lehetett, ugyanis a mezőny abban a sorrendben ért célba, ahogy elindult. Az egyetlen változás az volt, hogy Max Verstappen lehajrázta Fernando Alonsót, miközben a csapattársa, Cunoda Juki tulajdonképpen elengedte őt. Kimi Antonelli még ki tudta használni Alonso meglepően sok hibát hozó vezetését, ezt követően szinte libasorban haladt végig mindenki a célba.

Piastri a sikerével két pontot tudott hozni Lando Norrison a világbajnoki címért folyó harcban.

