Max Verstappen a pole-ból indulva aratott magabiztos győzelmet a Forma-1 Olasz Nagydíján, ám nemcsak ezzel, hanem a McLaren újabb furcsa húzásával van tele a nemzetközi sportsajtó: a harmadik helyen álló Oscar Piastrit hívta ki előbb a csapat kerékcserére, majd utána Lando Norrist, ám a brit kiállását elszúrtak, így megkérték a világbajnoki pontversenyben élen álló ausztrált, hogy adja vissza neki a jobb pozíciót. Az MTI sajtószemléje.

Hollandia:

De Telegraaf: „Verstappen megtalálta a régi sebességét Monzában, és a világ egyik leggyorsabb pályáján megnyerte a Forma-1 leggyorsabb versenyét”.

AD: „Max Verstappen gálaelőadást tartott Monzában. A négyszeres világbajnok teljesítménye az egész hétvégén pozitív meglepetést jelentett, megtörve a McLarenek egyeduralmát”.

Franciaország:

Le Parisien: „A monzai hétvége egy sporttörténelmi rekorddal indult: Verstappen 1:18.792 perces kört repesztett, és 264,682 kilométer/órás átlagsebességet ért el. Aztán simán megnyerte a futamot is”.

L’Equipe: „Verstappen megmutatta, milyen a dolce vita a Forma-1-ben”.

Nagy-Britannia:

The Sun: »Verstappen elvette a McLarenek kedvét, amikor a Forma-1 leggyorsabb futamán 19 másodpercet vert Norrisra. A két mclarenes pilótának csak annyi jutott, hogy a csapatsorrenden vitatkozzanak«.

Daily Mail: „Ha Lando Norris idén világbajnok lesz, akkor küldeni kell egy csekket nagyon sok nullával Andrea Stellának, a McLaren csapatfőnökének, aki utasította Oscar Piastrit, hogy engedje el csapattársát”.

Olaszország:

Gazzetta dello Sport: „Verstappen kihasználta a McLaren hibáit, és köszönte szépen. A holland pilóta tökéletes hétvégét produkált az Olasz Nagydíjon az első rajtkocka megszerzésétől a futamgyőzelemig”.

Spanyolország:

As: „Verstappen gyorsan elintézte a narancssárga autókat Monzában. Bár a világbajnoki címet várhatóan el fogja veszíteni a McLarenekkel szemben, de a holland pilótát senki sem taszíthatja le a Forma-1 Olümpuszáról”.

Sport: „Verstappen hónapok ót a legjobb teljesítményét nyújtotta az Olasz Nagydíjon. A Red Bull világbajnoka remekül jött el a rajttól, és végül 19 másodperccel diadalmaskodott Norris előtt”.

Svájc:

Blick: »Botrányos csapatsorrend a McLarennél«.