Forma-1

Körömrágós csatában szerezte meg Verstappen a pole-t az Olasz Nagydíjon

Mark Thompson/Getty Images
admin Futó Csaba
2025. 09. 06. 17:05
Mark Thompson/Getty Images

Max Verstappen szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1 Olasz Nagydíján. Úgy tűnt, hogy a körrekordot autózó Lando Norrisé lesz a pole, de az utolsó utáni pillanatban az élre állt a holland (1:18.792). Oscar Piastri indul a tizedik helyről.

Már rögtön a Q1-ben jött egy hatalmas meglepetés, ugyanis a múlt héten pályafutása első dobogós helyét megkaparintó Isack Hadjar az időmérő első szakaszában kiesett.

A Q2-ben is érett a váratlan fordulat, miután Norris elrontotta az első körét és sokáig idő nélkül állt, végül az utolsó pillanatban be tudott férkőzni az első tízbe. Jól mutatja, mennyire szoros volt a kvalifikáció, hogy Oliver Bearman 13 ezreddel maradt le a továbbjutásról, és hogy mindössze három tizedmásodpercre volt csak az ebben a szakaszban leggyorsabb Verstappentől.

A Q3 elején aztán röpködtek a jobbnál jobb idők, a Ferrarik is megvillantották erejüket, de aztán Verstappen állt ismét az élre.

A végén Norris körrekorddal az élre ugrott, de csak pár másodpercig, a holland visszaelőzött és megszerezte pályafutása 45. pole-ját.  Ezzel egyébként a Red Bull történetének legtöbb rajtelsőségét tudhatja magáénak, Sebastian Vettelt előzte be a házi örökrangsorban. 

A valaha volt leggyorsabb időmérős körök a Forma-1-ben:

Charles Leclerc indul még a második sorból Piastri mellől. George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Cunoda Juki és Lewis Hamilton lesz a további sorrend – a hétszeres világbajnok az ötödik leggyorsabb volt, de ötrajthelyes büntetést hozott magával Hollandiából.

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.

A Q3 végeredménye.
