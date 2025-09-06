Körömrágós csatában szerezte meg Verstappen a pole-t az Olasz Nagydíjon

Max Verstappen szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1 Olasz Nagydíján. Úgy tűnt, hogy a körrekordot autózó Lando Norrisé lesz a pole, de az utolsó utáni pillanatban az élre állt a holland (1:18.792). Oscar Piastri indul a tizedik helyről.

Már rögtön a Q1-ben jött egy hatalmas meglepetés, ugyanis a múlt héten pályafutása első dobogós helyét megkaparintó Isack Hadjar az időmérő első szakaszában kiesett.

A Q2-ben is érett a váratlan fordulat, miután Norris elrontotta az első körét és sokáig idő nélkül állt, végül az utolsó pillanatban be tudott férkőzni az első tízbe. Jól mutatja, mennyire szoros volt a kvalifikáció, hogy Oliver Bearman 13 ezreddel maradt le a továbbjutásról, és hogy mindössze három tizedmásodpercre volt csak az ebben a szakaszban leggyorsabb Verstappentől.

A Q3 elején aztán röpködtek a jobbnál jobb idők, a Ferrarik is megvillantották erejüket, de aztán Verstappen állt ismét az élre.

A végén Norris körrekorddal az élre ugrott, de csak pár másodpercig, a holland visszaelőzött és megszerezte pályafutása 45. pole-ját. Ezzel egyébként a Red Bull történetének legtöbb rajtelsőségét tudhatja magáénak, Sebastian Vettelt előzte be a házi örökrangsorban.

A valaha volt leggyorsabb időmérős körök a Forma-1-ben:

The FASTEST five pole laps in Formula 1 history 🏁 #1 Max Verstappen – 264.682 kph (Monza 2025)

#2 Lewis Hamilton – 264.362 kph (Monza 2020)

#3 Kimi Raikkonen – 263.587 kph (Monza 2018)

#4 Charles Leclerc – 262.962 kph (Monza 2019)

#5 Lando Norris – 262.896 kph (Monza 2024) No… pic.twitter.com/ZUyyufR5v5 — Sundaram R (@f1statsguru) September 6, 2025

Charles Leclerc indul még a második sorból Piastri mellől. George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Cunoda Juki és Lewis Hamilton lesz a további sorrend – a hétszeres világbajnok az ötödik leggyorsabb volt, de ötrajthelyes büntetést hozott magával Hollandiából.

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.