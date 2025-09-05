Hivatalos: Daniel Ricciardo nem versenyez többé

Daniel Ricciardo nyílt levélben tudatta a világgal, hogy nem tér vissza versenyzőként.

A nyolcszoros F1-es futamgyőztes levelében azt írta, hogy a Ford Racing nagykövete lesz, a kövőben pedig nem fog már versenyezni semmilyen szériában.

Amikor eldöntöttem, hogy ideje visszavonulnom, hosszan és sokat gondolkodtam azon, mi lenne a hozzám legjobban passzoló mód arra, hogy kapcsolatban maradjak a világ motorsportjával. Számomra a versenyzés mindig is az élvezetről szól. Boldoggá tett és életre szóló emlékeket teremtettem vele

– írta Ricciardo.

Az ausztrál pilótának azért is releváns a bejelentése, mert még rengeteg ajánlata volt, többek között az Indycarból és a NASCAR-ból is hívták. Ricciardo a 2024-es Szingapúri Nagydíjon szerepelt utoljára Forma-1-es futamon, azóta pletykáltak visszatérésről, de mint látható, erre már nem kerül sor.