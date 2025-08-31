Piastri nagyot nyert Norris kiesése miatt, Hadjar lett a nap embere, nulláztak a Ferrarik

A McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíjat.

Az időmérőt megnyerő Piastri meg tudta tartani az első helyet a rajtnál, Norrist azonban megelőzte a második sorból kilövő Verstappen. A hazaiak kedvence Piastrit is megpróbálta megtámadni, de kissé túlvállalta magát, és nagyot kellett mentenie, hogy ne csússzon ki.

Verstappen egészen a 9. körig maga mögött tudta tartani Norrist, akinek az előzés után 4 és fél másodperc volt a hátránya Piastri mögött, amit viszonylag gyorsan lefaragott 3 másodpercre, de ennél nem tudott közelebb kerülni a csapattárshoz.

A 21. körben megérkezett a korábban beharangozott eső, amelynek első áldozata Hamilton lett, aki a 23. körben csapta a falnak a Ferrariját.

A biztonsági autós fázis elején Piastri és Norris is kereket cserélt, mindketten kemény keverékű gumit kaptak. A safety car a 26. körben ment ki, Piastri ismét 2 mp fölé tornászta az előnyét, majd óriási tapsot kapott egy sportbíró, aki lehozott a pályáról egy autóról leszakadó törmeléket.

A 33. körben Leclerc elképesztően bátor és agresszív manőverrel, kívülről előzte meg Russellt, és ezzel feljött ötödiknek. A 40. körben Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Russell, Antonelli, Albon, Stroll és Ocon alkotta a pontszerzők táborát, majd Russellre rászóltak a Mercedes bokszából, hogy engedje maga elé Antonellit, hogy ne szakadjanak le Leclerc-től.

Az 53. körben Antonelli megcsípte Leclerc-t, de ebben nem volt köszönet: az ifjú olasz reménytelen helyzetből próbált bevágni egy kanyarban a Ferrari-pilóta elé, aminek az lett a vége, hogy kilökte a pályáról ellenfelét, amiért 10 másodperces büntetést kapott (majd később egy 5 másodpercest is, amiért túl gyorsan ment a bokszutcában). A biztonsági autós fázisban ismét nagy volt a forgalom a bokszban, majd az 58. körben folytatódott a száguldás.

A 65. körben teljesen váratlanul füstölni kezdett Norris autója, és mivel a pályán állt meg a McLaren, ismét jött a biztonsági autó.

Az újraindulás után négy köre maradt a mezőnynek, Verstappen ugyan próbált tapadni, de nem volt esélye utolérni Piastrit, aki a hetedik idei győzelmét aratta.

A negyedik helyről rajtoló Hadjar Norris kiesése után felfért a dobogóra, így pályafutása során először végzett az első háromban a Forma-1-ben, és ő lett a sorozat történetének ötödik legfiatalabb dobogósa.

Pontot szerzett még Russell, Albon, a bokszból induló Bearman, az időmérőt elbaltázó Stroll, valamint Alonso, Cunoda és Ocon. Antonelli a büntetése miatt mindössze a 16. helyen zárt.

Az első tíz sorrendje: