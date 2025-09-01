Összetörte a trófeát a Forma-1-es pályafutása első dobogóját alaposan megünneplő újonc

Lando Norris kiesése után az időmérőn bravúrosan teljesítő Isack Hadjar harmadik helyen végzett a Holland Nagydíjon, és így Forma-1-es pályafutása során először állhatott dobogóra.

A Racing Bulls újoncát alaposan megünnepelte a csapat, miután kiszállt az autóból,

aztán a dobogón hirtelen azt sem tudta, merre kell mennie.

Az ünneplés a csapatfotózás során folytatódott, és amikor Hadjar le akarta tenni a trófeát, akkor szembesült vele, hogy az eltört, mert a felső része a kezében maradt.

Amilyen boldog lehetett a futam után a 20 éves Hadjar, annyira szomorú hétvégét zárt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, aki a verseny első kiesője volt, és a leintés után még meg is büntették.

A versenyfelügyelők bejelentették, hogy Hamilton a felvezető körön egy figyelmeztető zászlót nem vett figyelembe, túl gyorsan hajtott, ezért a következő futamra érvényes, ötrajthelyes büntetést kapott. Ez a büntetés épp a Ferrari hazai versenyén, a hétvégi Olasz Nagydíjon lép életbe Monzában.