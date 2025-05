Ez aztán a bravúr: a Mercedes tinije lett a Forma-1 legfiatalabb rajtelsője

Meglepetésre a 18 éves Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintkvalifikációját, így a szombati rövid távú futamot ő kezdi majd az élről.

Antonellinek ez mindössze a hatodik versenyhétvégéje pályafutása során, most pedig először indulhat majd a pole-ból, ráadásul ő lett a sorozat történetének legfiatalabb versenyzője, aki megszerezte az első rajtkockát.

📻 “I think we’re getting somewhere”

The first of many for Kimi Antonelli! 👏#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/PsLIn6BjYI

