Russell megtréfálta Hamiltont, Norris rommá törte az autót az időmérőn

A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérőjét.

Az időmérő az eső miatt 12 perces késéssel kezdődött, majd a vizes pályával először Latifinek gyűlt meg a baja, aki megpördült az egyik kanyarban.

Nicolas Latifi slides off onto the grass early in Q1 But Williams are looking quick here on their intermediates…#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/WOG09rkAEZ — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Latifi és a másik Williams-pilóta, Russell is túlélte végül a Q1-et, amelyben Norris (McLaren) volt a leggyorsabb. A kiesők táborába a két Alfa Romeo (Giovinazzi, Räikkönen), a két Haas (Schumacher és Mazepin), valamint Cunoda (Alpha Tauri) tartozott.

A Q2-re esőt ígértek, de ekkor még nem jött meg, és Norris ismét gyorsabb volt mindenkinél. A két Mercedes sokáig veszélyben volt, végül mindketten tudtak javítani, Hamilton a második, Bottas a harmadik helyen ment tovább. Kiesett mindkét Ferrari (Leclerc és Sainz), valamint Latifi, Alonso (Alpine) és Stroll (Aston Martin).

Az utolsó etap elején Vettel jelezte, hogy rengeteg a víz a pályán, és félbe kellene szakítani az időmérőt. Ez nem történt meg, Norris pedig nagyon csúnyán odacsapta a McLarent, és ekkor már tényleg jött a piros zászló.

A Mclaren pilótája mögött épp Vettel érkezett, aki megállt Norris autója mellett, hogy meggyőződjön róla, hogy a brit pilótával minden rendben van-e, és Norris saját lábán szállt ki a roncsból.

A Q3-ból még majdnem 9 perc volt hátra, és végül 40 perc szünet után folytatódott az időmérő. Hamilton az élre állt, de végül ketten is befértek elé, hogy az egyik pilóta Verstappen volt, az nem akkora meglepetés, na de arra ki számított, hogy a williamses Russell ekkora kört megy!

A teljes rajtsorrend: 1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

George Russell (brit, Williams) 2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 3. sor:

Sebastian Vettel (német, Aston Martin)

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 4. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Esteban Ocon (francia, Alpine) 5. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 6. sor:

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 7. sor:

Valtteri Bottas (finn, Mercedes) – Bottas a Hungaroringen okozott balesete miatt öt rajthelyes büntetést kapott, ezért került a 7. sorba

Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 8. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 9. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

Mick Schumacher (német, Haas) 10. sor:

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)

Nyikita Mazepin (orosz, Haas) A 44 körös Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A kiemelt képen Norris összetört autója látható.