Lewis Hamiltoné a pole az első Toszkán Nagydíjon

Lewis Hamilton indulhat a pole-pozícióban a Forma-1-es Toszkán Nagydíjon.

A brit pilóta csapattársa, Valtteri Bottas mindhárom szabadedzést megnyerte, sőt a finn volt Q1-ben is a leggyorsabb. Kevin Magnussen és a Williams kettőse esélytelen volt a továbbjutásra, megleptesére viszont az Olasz Nagydíjat megnyerő Pierre Gasly is kipottyant. A folytatásban is akadt meglepetés, a gyengélkedő McLaren pilótái közül csak Carlos Sainz végzett az első tízben, Lando Norris kiesett.

Az utolsó etapban aztán pozitív meglepetés is akadt, az ezredik F1-es futamon szereplő Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc ötödikként végzett, ami várakozáson felüli 2020-ban. Lewis Hamilton állt az élre és bár Bottas még üldözte, az éppen előtte hajtó Esteban Ocon megpördült másfél perccel a Q3 vége előtt, amivel elszállt az esély a javításra, mivel a finn lassítani kényszerült, hogy kikerülje.

A két Mercedes után Max Verstappen és Alexander Albon végzett, Leclerc mellől Lance Stroll indul majd, mivel csapattársát, Sergio Pérezt egy rajthellyel hátrébbsorolták a második szabadedzésen történt incidens miatt.

Kiemelt kép: Bryn Lennon / POOL / AFP