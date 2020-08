Reagált a Pirelli a sok defektes Forma-1-es autóra

A vasárnapi Brit Nagydíjon több autó is defektet kapott a verseny során, többek közt a végső győztes Lewis Hamilton is három keréken haladt át a célvonalon – ennél is rosszabbul járt a második és negyedik helyről defekt miatt visszaeső Valtteri Bottas és Carlos Sainz.

Hamilton defektes gumival nyerte meg a Brit Nagydíjat, egyre közelebb Schumacherhez Drámát hozott a futam eleje és a vége is, miközben volt egy hatalmas baleset is.

A történtek után az abroncsokat gyártó Pirelli vizsgálatot indított, amely során arra jutott a cég, hogy a pálya nagy igénybevétele és a hosszú etapok vezettek a sok defekthez. A probléma lényegében abból adódik, hogy a magas igénybevétel mellett a silverstone-i pálya gyors kanyarjai túl nagy extra terhelést okoztak.

A közlemény szerint a defektes autók hosszan maradtak kint a pályán, annak ellenére, hogy mindegyikük a Pirelli által megadott tartományon belül maradtak.

A meghibásodások ellenére a Pirelli továbbra is még lágyabb keverékeket biztosítja az újabb silverstone-i, 70. évforduló Nagydíjra, vagyis még gyorsabban elhasználódó gumikra lehet számítani. Ellensúlyozásként az eddiginél magasabb keréknyomást írtak elő a csapatok számára.

Kiemelt kép: Andrew Boyers/Pool via Getty Images