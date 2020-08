Elárulták, melyik csapattal tárgyal Sebastian Vettel

Egy ideje tartja magát a pletyka, hogy a jövőre Aston Martinná váló Racing Pointban folytathatja Forma-1-es pályafutását Sebastian Vettel. A Ferrari az idény előtt jelentette be, hogy a négyszeres világbajnok német versenyző a szezon végén távozik, azóta pedig egyre fogynak a helyek a mezőnyben.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke az osztrák oe24.at-nak nyilatkozott az első silverstone-i versenyhétvégén (ami Lewis Hamilton drámai győzelmét hozta), egy kérdés erejéig szóba került az is, hogy vajon Vettel jövőre az Aston Martinban versenyez-e majd. A Mercedes csapatfőnöke pedig elég konkrét választ adott:

Nem egyszerű Checo Pérezt pótolni Vettellel, fontos tagja ugyanis a csapatnak. Az Aston Martin oldaláról nézve viszont nagy fogás lenne. Németország a második legfontosabb piac a cég számára. De nem akarom a csapatot rábeszélni erre a döntésre” – mondta Wolff, akinek egyébként részesedése van az Aston Martin-csoportban.

A vasárnapi futam előtt is sokat mondó jelenet játszódott le: a paddockban sétálgató Vettel könyékpacsival köszöntötte a Racing Point tulajdonosát, Lawrence Strollt.

Is this telling us something about next year? #f1 #BritishGrandPrix #BritishGP #Vettel #stroll pic.twitter.com/WOhnXThwmJ

— Chris McConaghie (@McconaghieChris) August 2, 2020