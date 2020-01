Elveszíti főszponzorát a Red Bull Forma-1-es csapata

A 2021-es Forma-1-es idénytől az Aston Martin gyári csapata lesz a Racing Point, amelynek kanadai milliárdos tulajdonosa, Lawrence Stroll üzletrészt vásárolt a brit luxusautó-gyártó cégben.

A pénteki bejelentés egyben azt jelenti, hogy a Red Bull istálló jövőre elveszíti egyik főszponzorát, mivel az Aston Martin 2016 óta partnere az osztrák csapatnak. A Racing Point tíz évre szóló szerződést kötött az Aston Martinnal.

Stroll 2018 augusztusában vette meg az akkor még Force India néven szereplő Forma-1-es istállót, amely tavaly Racing Point néven szerepel azóta az F1-ben. A 60 éves üzletember által vezetett konzorcium 16,7 százalékos részesedést vett meg az Aston Martin részvényeiből 182 millió angol fontért (72,6 milliárd forint).

A megállapodás értelmében nem Racing Pointként indul majd az istálló a 2021-es idényben, hanem az Aston Martin gyári csapataként vesz részt a világbajnoki sorozatban. Az F1-be 1960 után tér vissza név szerint az Aston Martin.

