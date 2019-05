Hamiltoné a monacói pole, de a Ferrari hibájáról fog beszélni mindenki

Lewis Hamilton szerezte meg az első rajthelyet a Forma-1 Monacói Nagydíján, miután az időmérőn 86 ezred másodperccel legyőzte a csapattársát, Valtteri Bottast. Max Verstappen és Sebastian Vettel indulnak a második sorból.

A Q1 a Ferrari bénázásáról szólt Monacóban, annyira Vettel továbbjutásával volt elfoglalva az olasz csapat, hogy közben Charles Leclerc csak a 16. lett és kiesett a hazai versenyén – pedig a harmadik szabadedzésen még ő volt a leggyorsabb. Sergio Pérez, Lance Stroll, George Russell és Robert Kubica pottyant még ki az első szakaszban.

Ez nagyjából el is vitte a fókuszt az időmérő további részéről, pedig voltak még történések, a Q2-ben például Kevin Magnussen, Carlos Sainz és Alexander Albon brillírozott és jutott be az első tízbe – Verstappen volt a leggyorsabb ekkor –, miközben a 300. futamára készülő Kimi Räikkönen kiesett. Ahogy a csapattársa, Antonio Giovinazzi, valamint Nico Hülkenberg, Lando Norris és Romain Grosjean is.

A Q3-ban Bottas tette magasra a lécet, 1:10.252-es ideje ráadásul nem csak az első helyhez volt elég, hanem óriási pályacsúcs is volt, úgyhogy bő két tizedmásodperces előnyből várhatta az utolsó perceket. Ugyanakkor a hajrában egyedül Hamilton nem hibázott, így 86 ezreddel megelőzte a finn csapattársát és megszerezte a pole-t – 1:10.166 volt a győztes idő.

A rádióbeszélgetéssorán elcsuklott a 85. pole-ját szerző brit hangja, majd akkora ünneplést csapott, mintha futamot nyert volna.

A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15.10 órakor kezdődik. A rajt előtt egyperces gyászszünettel emlékeznek meg a hétfőn 70 éves korában elhunyt, háromszoros vb-győztes osztrák Niki Laudáról.

A teljes rajtsorrend 1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 2. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Sebastian Vettel (német, Ferrari) 3. sor:

Pierre Gasly (francia, Red Bull)

Kevin Magnussen (dán, Haas) 4. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault)

Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 5. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren)

Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Renault)

Lando Norris (brit, McLaren) 7. sor:

Romain Grosjean (francia, Haas)

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 8. sor:

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 9. sor:

Sergio Perez (mexikói, Racing Point)

Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 10. sor:

George Russell (brit, Williams)

Robert Kubica (lengyel, Williams)

Nyitókép: Charles Coates/Getty Images