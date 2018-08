Räikkönen minden idők leggyorsabb körét autózta Spában, mégsem nyert

Kimi Räikkönen történelmet írt a 2018-as Forma-1-es idényben: a Belga Nagydíj időmérőjén olyan tempóban tette meg az egyik körét, amire korábban soha sem volt még példa. Üröm az örömben, hogy nem Q3-ban történt, így nem nyert.

Az első szakasz csak egy meglepetést okozott, a McLaren és a Williams versenyzői mellett Carlos Sainz is búcsúzott Q1-ben. Ami kérdéses volt, hogy a motorcsere miatt biztosan utolsó sorból induló Nico Hülkenberg és Valtteri Bottas páros megy-e egyáltalán mért kört? Q2-ben erre is választ kaptunk, Hülkenberg nem gurult ki, Bottas viszont igen és be is vezette magát a végső szakaszba. A Sauber és a Toro Rosso esélytelen volt a továbbjutásra, gyakorlatilag a várható eredmény született.

Q3-ra aztán jött a fordulat: a fenyegetően gyűlő felhőből elkezdett esni az eső.

Már a harmadik szakasz elején ott sorakoztak a lámpák előtt a pilóták, hogy még a csapadék előtt mért időt mehessenek, de erre már nem volt idő. Egyedül Esteban Ocon próbálkozott csak azért is plusz körökre, míg mindenki kereket cserélt, de biztonsági okokból inkább óvatosan beautózott végül a bokszba.

Rákezdett az eső, de hamar el is állt, így aztán mindenki az átmeneti esős keveréken teljesítette a Q3-at, amely rendkívül fordulatos eredménysort hozott. Ocon és Sergio Pérez ugyanis elképesztő kört futott az utolsó percből indulva, előbbi a harmadik helyet, utóbbi a negyediket szerezte meg.

Nem lehet csalódott Lewis Hamilton sem, a címvédő 78. pole pozíciójának örülhetett, sőt ő az első pilóta, aki ötször is megnyerte az időmérőt Spában.

Juan Manuel Fangio 🇦🇷

Ayrton Senna 🇧🇷@LewisHamilton 🇬🇧

Joint record holders for most poles at Spa, with four each

The defending world champion has the chance to make history on Saturday #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/sHpUfKiMrO

— Formula 1 (@F1) 2018. augusztus 25.