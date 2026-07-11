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Foci foci vb 2026

Mindenki Haalandra fogad? Egyre többen hisznek a norvég vb-csodában

Erling Haaland és Norvégia várakozáson felül teljesít.
Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images
Erling Haaland és Norvégia várakozáson felül teljesít.
24.hu
2026. 07. 11. 12:06
Erling Haaland és Norvégia várakozáson felül teljesít.
Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images
Erling Haaland és Norvégia várakozáson felül teljesít.

A fogadók egyre nagyobb bizalmat szavaznak a norvég labdarúgó-válogatottnak, derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből. A hétgólos Erling Haaland körül valóságos hype alakult ki, egyre többen hisznek abban, hogy vezetésével akár történelmi világbajnoki meneteléshez is vezetheti Norvégiát.

A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik. Norvégia a világbajnokság rajtja előtt 35,00-ös oddsszal szerepelt a végső győzelemre, jelenleg már 17,00-szeres szorzón fogadható a tornagyőzelmük és

a fogadók 3,5 százaléka számít arra, hogy Haalandék végül a világbajnoki trófeát is elhódítják.

Haalandra egyre többen fogadnak

A fogadók 4,5 százaléka arra számít, hogy a norvég klasszis zárja a tornát a góllövőlista élén. Bár ezen a piacon továbbra is Lionel Messi számít a legnagyobb favoritnak, és Kylian Mbappé is megelőzi a norvég csatárt az esélyességi rangsorban (ők nyolc-nyolc gólnál tartanak), azonban Haaland pozíciója folyamatosan erősödik, a kezdeti, akár 17,00-s szorzóról 8,50-re csökkent az odds a viking menetelésével.

Haaland teljesítményére vb során többen is fogadtak, egy ügyes tippelő kétszer 35 ezer forintos téttel eltalálta, hogy a norvég sztár duplázni fog a brazilok ellen, ezzel pedig 385 ezer forintot zsebelhetett be.

Az angolok elleni negyeddöntő előtt a tippek 64 százaléka arra érkezett, hogy a norvég csatár betalál a meccsen, ami toronymagasan a legmagasabb arány a mezőnyben. Harry Kane ehhez képest jócskán lemarad, az angol csatár góljára mindössze a fogadók 21 százaléka számít.

Ami viszont a végeredményt illeti, már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet: a fogadók 40 százaléka vár angol győzelmet, míg Norvégia is 35 százalékon áll, a tippelők 25 százaléka pedig döntetlenre számít.

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