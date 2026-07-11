„Franciaország rosszul viselkedett” – a diktátor Mbappé bocsánatáért esedeznek

A labdarúgó-világbajnokság alatt megannyi mesterséges intelligenciával előállított tartalom készült, amin Kylian Mbappét, a franciák csapatkapitányát ditátorként tüntették fel, aki mindenkinek osztogatja a parancsokat. Ez odáig eszkalálódott, hogy még a szövetségi kapitány, Didier Deschamps is arról beszélt az egyik sajtótájékoztatóján, hogy teljesen rossz kép alakult ki a csatárról a közvéleményben.

DICTATOR MBAPPE: BUT HERE ON THE PITCH, NO FEELINGS pic.twitter.com/vfLUikOMyK — Timekelvin (@Timekelvin1) July 10, 2026

Mbappé azóta ontja magából a gólokat, már nyolcnál tart, kiosztott három gólpasszt is, Franciaország pedig ott van a legjobb négy között, ahol az Európa-bajnok Spanyolország lesz majd az ellenfele. A csapat menetelését látva a franciák már újra szeretik az évek során rengeteget kiritizált Mbappét, és létrehoztak egy támogatói oldalt, aminek sokatmondó már a neve is.

Kylian, bocsáss meg nekünk!

„Franciaország rosszul viselkedett. Kételkedtünk, bírálgattunk, hálátlanok voltunk. Ideje jóvátenni a dolgokat” – így hangzik a bevezető a honlapon, amelynek alján különböző kritikák vannak felsorolva, be lehet pipálni, kinek mi volt a bűne. Azt mondta valaki, hogy Mbappé nem fut a meccseken? Mehet is a pipa. Más azt találta terjeszteni, hogy Karim Benzema jobb csatár? Most jóváteheti, de ugyanígy azt is, ha valaha arrogánsnak vagy az öltözői hangulatot rombolónak gondolta a csatárt, és úgy látta, nélküle jobb a franciák játéka.

A humoros oldalon eddig már több mint 71 ezren jelezték, hogy szánják-bánják, amit korábban mondtak Mbappéra.

Az oldal készítőinek az a tervük, hogy „minden bűnbánás bekerül a Nemzeti megbocsátás nagy könyvébe, egy ünnepélyes műbe, amelyet személyesen adnak át Kylian Mbappénak”.