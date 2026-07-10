Senki sem tett olyat a vébén az elmúlt 60 évben, mint Kylian Mbappé

Bár kihagyott egy tizenegyest, végül Kylian Mbappé lett a francia–marokkói világbajnoki negyeddöntő hőse, miután előbb szerzett egy gólt, majd gólpasszt adott Ousmane Dembélének, így Franciaország magabiztosan nyert 2–0-ra, és bemasírozott a legjobb négy közé, ahol majd a spanyol–belga találkozó győztesével találkozik.

Meccsek után érdemes mindig az Opta statisztikáit böngészni, számos érdekességre bukkanhat az ember. Most is így történt, ugyanis kiderült, hogy

Mbappé olyat tett, amire az elmúlt 60 évben egyetlen játékos sem volt képes a világbajnokságokon: két különböző tornán is legalább tíz gólban vállalt szerepet.

1 – Kylian Mbappé est le seul joueur sur les 60 dernières années à être impliqué sur 10 buts lors de deux éditions différentes de la Coupe du Monde: 2022 : 10 implications directes (8 buts, 2 passes)

2026 : 11 implications directes (8 buts, 3 passes) Panthéon. pic.twitter.com/Ww0RGUP913 — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

2022-ben a nyolc gólja mellé kiosztott két gólpasszt, idén pedig szintén nyolctalálatos eddig, de már három asszisztja van. Élete első világbajnokságán, 2018-ban négy gólja és egy gólpassza volt – Franciaország abban az évben aranyérmes volt, míg négy éve a döntőben, tizenegyesekkel kapott ki Argentína ellen.

Messivel egymást másolják

Az is egy Opta-érdekesség, hogy az elmúlt 60 évben négyszer fordult elő, hogy egy játékos gólt szerezzen, gólpasszt adjon és kihagyjon egy tizenegyest is ugyanazon a vb-meccsen, ebből kettőt pedig három napon belül láttunk, előbb Lionel Messitől, majd most Mbappétől.

2 – There’s only been four occasions in the last 60 years a player has scored, assisted and missed a penalty in a World Cup match – two have been in the last three days… Lionel Messi vs Egypt

Kylian Mbappé vs Morocco Amends. pic.twitter.com/XoQnrcizNa — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Rendben lesz az elődöntőre

Mbappé a második félidőben elég sok időt töltött a földön, Issa Diop belépője után pedig fájlalta a bokáját, és a 77. percben le kellett őt cserélni, majd később a kamera mutatta, amint jeges tömlővel a lábán ül a kispadon.

Kaptam egy rúgást, de rendben vagyok

– mondta az RMC Sport cikke szerint Mbappé, akit ugyan még alaposan kivizsgálnak, de jelen állás szerint semmi akadálya, hogy pályára léphessen majd az elődöntőben.

A francia lap megjegyzi, hogy már csak azért sem kell pánikolni, mert a meccs végén a csatár mosolygós volt, és még a lelátó tövében is ugrált kicsit a szurkolókkal való közös ünneplés során.