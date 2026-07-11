A választás előtt még ment 9,8 milliárd forint határon túli focira

A Fidesz-kormány 9,85 milliárd forintot adott a választás előtti hónapokban a határon túli focikluboknak, írja a 444.hu, amely közérdekű adatigényléssel szerezte meg az adatokat a Bethlen Gábor Alaptól.

Ezt az összeget 2025. július 1. és 2026. április 30. között osztották ki, és nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés alapján ítélték oda. A támogatásnak nem volt felső kerete, az igénylőknek a célok mellett a tételes költségvetést is be kellett mutatniuk, és meg kellett indokolni azt, miért és hogyan szolgálja a nemzetiségi érdekeket az, amire a pénzt kérik.

A 444 cikke szerint a közel 10 milliárd forinton 11 szervezet osztozott, az FC Komarno kapta a legnagyobb összeget (3,35 milliárd forint) a Csíkszereda (1,2 milliárd) és a Topolya, valamint a Dunaszerdahely (900-900 millió) előtt.

Mindössze három esetben igényeltek pénzt a klubok beruházásra, a magyar állam támogatását javarészt a mindennapi működés biztosításához kérték: fizetésre, fűtőanyagra, fiatalok étkeztetésére, de volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették. Több szervezet az egész éves fizetését így biztosította be.