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A következő élő közvetítés része Spanyolország 90+1. perces góllal zárta le Ronaldo vb-pályafutását

A 90+1. percben dőlt el a vb ibériai rangadója

foci vb 2026 nyolcaddöntő portugália spanyolország
Thomas COEX / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 06. 23:11
foci vb 2026 nyolcaddöntő portugália spanyolország
Thomas COEX / AFP

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében.

Az első félidő mozgalmasabb volt, mégsem született gól, a szünet után pedig kevesebb helyzetet alakított ki a két csapat. A továbbjutás végül a 90+1. percben, a csereként beállt Mikel Merino góljával dőlt el. A spanyol válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától az Egyesült Államok-Belgium párharc győztesével játszik Los Angelesben.

A vereség azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott meccs- és gólrekordere utolsó mérkőzését játszotta a világbajnokságokon.

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