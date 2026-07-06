A 90+1. percben dőlt el a vb ibériai rangadója

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében.

Az első félidő mozgalmasabb volt, mégsem született gól, a szünet után pedig kevesebb helyzetet alakított ki a két csapat. A továbbjutás végül a 90+1. percben, a csereként beállt Mikel Merino góljával dőlt el. A spanyol válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától az Egyesült Államok-Belgium párharc győztesével játszik Los Angelesben.

A vereség azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott meccs- és gólrekordere utolsó mérkőzését játszotta a világbajnokságokon.